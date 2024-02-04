 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'in Heilongjiang eyaletindeki kırağı manzarası turistlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'in Heilongjiang eyaletindeki kırağı manzarası turistlerin ilgisini çekiyor

Çin\'in Heilongjiang eyaletindeki kırağı manzarası turistlerin ilgisini çekiyor

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinde sert kış koşulları hakim. Kurbin Nehri'nden gelen aşırı soğuk su damlacıkları, Xunke ilçesinin Pingtai köyünden aktığı sırada kıyı boyunca uzanan ağaçların dallarında kırağı oluşturuyor. Bu manzara, ülkenin dört bir yanından gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Xunke ilçesi, kırağı manzarası bölgesini geliştirmek için 37 milyon yuandan fazla yatırım yaptı.

04.02.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

XUNKE, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinde sert kış koşulları hakim. Bu koşullarda Kurbin Nehri'nden gelen aşırı soğuk su damlacıkları, Xunke ilçesinin Pingtai köyünden aktığı sırada kıyı boyunca uzanan ağaçların dallarında kırağı oluşturuyor.

Tabloyu andıran bu kırağı manzarası ülkenin dört bir yanından gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Kışın Pingtai köyünde hava dondurucu soğuk olmasına rağmen, yakındaki hidroelektrik santralinin çalışması nedeniyle Kurbin Nehri donmuyor.

Xunke ilçesi yılda yaklaşık 140.000 ziyaretçiyi ağırlayan kırağı manzarası bölgesini geliştirmek için 37 milyon yuandan (yaklaşık 5,14 milyon ABD doları) fazla yatırım yaptı.

Kaynak: Xinhua

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çin Halk Cumhuriyeti, Hava Durumu, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Heilongjiang eyaletindeki kırağı manzarası turistlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 14:44:38. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Heilongjiang eyaletindeki kırağı manzarası turistlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement