Çin'deki kömür madeni kazasında 4 kişi hayatını kaybetti

CHANGSHA, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Lengshuijiang kentinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Yerel yetkililerin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, kaza Cuma günü 20.30 sularında meydana geldi. Kurtarma operasyonu Cumartesi günü saat 02.00 civarında sona erdi.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.
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Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen bir şahsı takibe aldı. Yapılan operasyonda 2 şüpheli tutuklandı ve uyuşturucu madde ile birlikte çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
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