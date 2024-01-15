Çin\'deki Kömür Madeni Kazasında Ölü Sayısı 13\'e Yükseldi

ZHENGZHOU, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin'in iç kesimlerindeki Henan eyaletine bağlı Pingdingshan kentindeki bir kömür madeninde Cuma günü öğleden sonra meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 13'e yükseldi. 3 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Maden sahibinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, kaza Cuma günü saat 14.55'te Pingdingshan Tianan Kömür Madenciliği şirketine ait bir kömür madeninde meydana geldi. Yapılan ilk incelemeler kazanın kömür ve gaz patlamasından kaynaklandığını gösteriyor. Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.