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Çin'deki Kömür Madeni Kazasında Ölü Sayısı 13'e Yükseldi - Son Dakika
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Çin'deki Kömür Madeni Kazasında Ölü Sayısı 13'e Yükseldi

Çin'in Henan eyaletine bağlı Pingdingshan kentindeki bir kömür madeninde meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 13'e yükseldi. Kazanın kömür ve gaz patlamasından kaynaklandığı belirtilirken, 3 kişinin ise hala haber alınamadığı bildirildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin\'deki Kömür Madeni Kazasında Ölü Sayısı 13\'e Yükseldi
15.01.2024 - 10:05,  Güncelleme: 10:07
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ZHENGZHOU, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin'in iç kesimlerindeki Henan eyaletine bağlı Pingdingshan kentindeki bir kömür madeninde Cuma günü öğleden sonra meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 13'e yükseldi. 3 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Maden sahibinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, kaza Cuma günü saat 14.55'te Pingdingshan Tianan Kömür Madenciliği şirketine ait bir kömür madeninde meydana geldi. Yapılan ilk incelemeler kazanın kömür ve gaz patlamasından kaynaklandığını gösteriyor. Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'deki Kömür Madeni Kazasında Ölü Sayısı 13'e Yükseldi - Son Dakika
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