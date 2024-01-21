Pingshuo Doğu Açık Ocak Madeni\'nde dev kamyonlar kullanılmaya başlandı

ÇEKİM TARİHİ: 11 Ocak 2024

1. Pingshuo Doğu Açık Ocak Madeni'nin çeşitli görüntüleri

2. Kamyonların çeşitli görüntüleri

Çin'in zengin kömür yataklarına ev sahipliği yapan Shanxi eyaletinde yer alan ve ülkenin en büyük açık ocak madenlerinden biri olan Pingshuo Doğu Açık Ocak Madeni'nde, 100'den fazla dev kamyon kullanılmaya başlandı. Kamyonlar, madencilik ve nakliye faaliyetlerine destek sağlıyor.

7 metre uzunluğundaki kamyonların her birine yaklaşık 200 ton kömür yüklenebiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taiyuan'dan bildiriyor. (XHTV)