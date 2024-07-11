Çin\'deki Şiddetli Yağışlar Sonucu 6 Kişi Hayatını Kaybetti

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CHONGQING, 11 Temmuz (Xinhua) --Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde etkili olan şiddetli yağışların tetiklediği afetler nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Chongqing Belediyesi yerel yetkililerinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren belediyeyi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışlar 15 nehirdeki su seviyesi alarm düzeyini aştı.