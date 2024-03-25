Çin\'deki Xiong\'an Demiryolu İstasyonu Yeşil Enerji Üretiyor

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ÇEKİM TARİHİ: 21 Mart 2024

1. Xiaong'an Demiryolu İstasyonu'nun çeşitli görüntüleri

3. Xiaong'an Demiryolu İstasyonu'nun çeşitli görüntüleri

5. Xiong'an bölgesinin çeşitli görüntüleri

Bir nilüfer yaprağının üzerindeki çiğ tanesi şeklinde inşa edilen Xiong'an Demiryolu İstasyonu birçok kişi tarafından mimari bir harika olarak görülüyor. İstasyonun tasarım konsepti, bölgedeki su kültürüne eşsiz şekilde uyuyor. İstasyonun sıra dışı özelliğiyse kendi elektriğini üretebiliyor olması.

İstasyonun çatısı sadece bir dekorasyon unsuru değil, aynı zamanda 42.000 metrekare fotovoltaik panelin kurulu olduğu bir fotovoltaik enerji santrali işlevi görüyor. Santral yılda ortalama 5,8 milyon kilovat-saat elektrik üretebiliyor.

"Xiong'an Demiryolu İstasyonu'ndaki fotovoltaik proje, istasyonun çatısına kuruldu. Proje resmi olarak 25 Aralık 2020'de elektrik şebekesine bağlandı. Yıllık enerji üretimi 5,8 milyon kilovat-saat olan santral, karbondioksit emisyonunu 4.500 ton azaltıyor. Ayrıca 1.800 ton standart kömür tasarrufu sağlayarak 12 hektarlık alana ağaç dikilmesine eşdeğer etki yaratıyor. Çatıya kurulan fotovoltaik enerji üretim teknolojisi, hem yurtiçinde hem de yurtdışında ulaştırma alanında ve büyük ölçekli bina çatılarında yaygın şekilde kullanılıyor. Bu teknoloji halihazırda yaygın kabul görüp kullanılır hale geldi. Bizim projemiz de istasyonun işlemesi için gereken yeşil enerjiyi sağlamak üzere tasarlandı ve Xiong'an'ın 'çift karbon' hedefinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunuyor."

Bölgenin ilk büyük altyapı projesi olan istasyon, Beijing'in başkentlik rolü açısından temel önemde olmayan ve Beijing'den alınan rolleri üstlenen Xiong'an bölgesi ile başkent Beijing'i birleştirme konusunda kilit rol oynuyor.

"Yedi yıl önce Beijing'den Xiong'an'a ulaşmak için arabayla 100 kilometre yol kat etmemiz gerekiyordu. Ancak günümüzde Beijing ile Xiong'an arasında günlük işleyen 20'den fazla şehirlerarası tren var. Beijing Batı Demiryolu İstasyonu'ndan yola çıkan biri 50 dakikada Xiong'an Demiryolu İstasyonu'na ulaşabiliyor."

Xiong'an yedi yıl içinde bir plandan gerçeğe dönüştü. Akıllı ve yeşil teknolojilere sahip demiryolu istasyonu ise bölgenin sürekli evrilen dönüşümü için önemli bir örnek olarak öne çıkıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xiong'an bölgesinden bildiriyor. (XHTV)