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Çin'deki yangınla ilgili 7 personel gözaltına alındı - Son Dakika
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Çin'deki yangınla ilgili 7 personel gözaltına alındı

Çin'in Henan eyaletindeki bir yatılı okulda meydana gelen yangında 13 öğrenci hayatını kaybederken, 1 öğrenci yaralandı. Yangınla ilgili olarak 7 personel gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor. Sorumluların bulunması için başlatılan soruşturma sonucunda, görev ihmali sonucu yangından sorumlu olanlar yargılanacak.

Çin\'deki yangınla ilgili 7 personel gözaltına alındı
24.01.2024 - 12:58,
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ZHENGZHOU, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde geçen hafta bir yatılı okulda meydana gelen ve 13 öğrencinin ölümüne, bir öğrencinin de yaralanmasına yol açan yangınla ilgili olarak 7 personel gözaltına alındı.

Fangcheng ilçesindeki bir okulda çıkan yangının nedeni ve niteliğine ilişkin kapsamlı soruşturma devam ediyor. İlçe yönetimi tarafından Salı günü yapılan yazılı açıklamaya göre, sorumluların bulunması için soruşturma başlatılırken, görev ihmali sonucu yangından sorumlu bulunanlar yargı önüne çıkarılacak.

Açıklamada, zamanı geldiğinde soruşturma bulgularının açıklanacağı belirtildi.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'na göre, 19 Ocak gecesi çıkan yangının ardından kurtarma ve sonrasındaki çalışmalara rehberlik etmek üzere Henan eyaletine bir çalışma ekibi sevk edildi.

Kaynak: Xinhua
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