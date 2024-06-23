Çin\'deki Yapay Zeka Fuarı\'nda Robot Barista İlgi Odağı

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TİANJİN, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde devam eden 2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı'nda bir ziyaretçi sevimli beyaz bir robota dönerek, "Lütfen bana bir kahve yapar mısın?" diye sordu.

Robot barista siparişe hızla cevap verdi ve kollarını kullanarak her adımı tamamladı: Kahve çekirdeklerini aldı, öğüttü, su koydu ve demledi. Kısa süre içinde katılımcıya mis kokulu bir kahve sundu.

Fuarda insansı robotlar, satranç oynayan ve kahve yapabilen robotlar gibi çeşitli robotlar sergileniyor. Bu robotlar akıllı teknolojinin gelecekteki yaşamımızı ve iş dünyamızı nasıl şekillendirebileceğini göstererek katılımcıların ilgisini ve dikkatini çekiyor.