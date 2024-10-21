Çin Demiryolları Rekor Kırdı

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BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in demiryolu ağlarında bu yılın üçüncü çeyreğinde taşınan yük miktarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artışla 1,004 milyar tona ulaşarak, tek çeyrekte taşınan yük hacmi açısından yeni bir rekor kırıldı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu'nun Pazar günü açıkladığı resmi verilere göre Çin'in demiryolu sektörü, ekonominin yüksek kaliteli gelişimini desteklemek üzere taşımacılık hizmetlerini ve verimliliğini geliştiriyor.

Söz konusu dönemde demiryollarında taşınan kömür miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 520 milyon ton oldu.

Şirket, yurtiçi ve uluslararası ekonomik sirkülasyonu kolaylaştırmak ve lojistik maliyetlerini azaltmak için modern bir demiryolu lojistik ağının geliştirilmesini daha da hızlandıracağını açıkladı.