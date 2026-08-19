Çin Demiryolu Kargo Taşımacılığı Artış Gösterdi

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de 2026 yılının ilk yedi ayında demiryoluyla taşınan kargo hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artışla 2,35 milyar tona ulaştı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi çarşamba günü yaptığı açıklamada, söz konusu artışın lojistik maliyetlerini düşürmeye ve ekonomik istikrara güvenilir bir destek sağladığını belirtti.

Açıklamaya göre günlük ortalama yükleme miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1'lik artışla 187.000 vagon olarak gerçekleşti.

Açıklamada, demiryolu sektörünün ulusal ekonomi ve halkın geçim kaynakları için hayati önem taşıyan temel malların taşınmasına öncelik vererek hızlı ve verimli teslimat sağladığı ifade edildi. Ocak-temmuz döneminde, 813 milyon tonu termik kömür olmak üzere toplam 1,22 milyar ton kömür taşındığı kaydedildi.

Grubun önde gelen tahıl, kimya ve tekstil şirketlerine özel lojistik çözümler sunduğu bildirildi. Bunun sonucunda tahıl taşımacılığı bir önceki yıla göre yüzde 7,4, kimyasallar yüzde 5,4 ve tekstil ürünleri yüzde 21,4 oranında artış gösterdi.

Ocak-temmuz döneminde Çin-Avrupa yük trenlerinin sefer sayısı yüzde 17,6 artışla 12.988, Çin-Orta Asya yük trenlerinin ise yüzde 0,7 artışla 8.582 olarak gerçekleşti.