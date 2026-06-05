Çin'den 6G Pilot Programı Başlatıldı - Son Dakika
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Çin'den 6G Pilot Programı Başlatıldı

Çin\'den 6G Pilot Programı Başlatıldı
05.06.2026 13:08
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Çin, 6G teknolojisi için yenilikçi bir pilot program başlattı. Hedef, ticari uygulamaları güçlendirmek.

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, 6G teknolojisinin inovasyonu ve altyapısının geliştirilmesine yönelik bir pilot program başlattı. Bakanlığın eyalet düzeyindeki birimlerle ortaklaşa başlattığı program, 6G teknolojisinin gelecekte ticari olarak uygulanmasına güçlü destek sağlamayı amaçlıyor.

Perşembe günü açıklanan programın temel öncelikleri arasında öncü 6G teknolojilerinin ilerletilmesi, iletişim teknolojilerinin yapay zeka, uydu interneti ve kablosuz algılama teknolojileriyle entegrasyonunun derinleştirilmesi ve 6G baz istasyonları, temel ağ ekipmanları, terminaller, çipler ve işletim sistemleriyle ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarının hızlandırılması yer alıyor.

Pilot bölgelerde, sürükleyici iletişim, endüstriyel imalat, alçak irtifa ekonomisi, somutlaştırılmış zeka ve akıllı denizcilik operasyonları gibi sektörlere yönelik yerel koşullara uyarlanmış 6G kullanım senaryoları uygulanacak.

6G alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, pilot planları buna göre güncelleyeceğini belirten bakanlık, IMT-2030 (6G) Teşvik Grubu aracılığıyla teknoloji deneme etkinlikleri düzenleneceğini ve pilot bölgelerde büyük 6G sektör konferansları düzenlenmesine öncelik verileceğini ifade etti.

Yeni nesil iletişim teknolojilerindeki avantajını daha da güçlendirmeyi hedefleyen Çin, 5G gelişiminde dünyada lider konumda bulunuyor. Ülke genelindeki milyonlarca baz istasyonu ve küresel 5G bağlantılarının büyük payını elinde bulundurması sayesinde Çin, dünyada en geniş 5G ağ altyapısına sahip ülke olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den 6G Pilot Programı Başlatıldı - Son Dakika

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