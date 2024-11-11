Çin'den AB İthalatına Gümrük Vergisi - Son Dakika
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Çin'den AB İthalatına Gümrük Vergisi

Çin, AB'den konyak ithalatına geçici gümrük vergisi getiriyor; sebep yerel üreticileri korumak.

11.11.2024 17:50
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Çin, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'den ithal elektrikli araçlara ek gümrük tarifelerini onaylamasının ardından AB ülkelerinden ithal konyaklara geçici gümrük vergileri getireceğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, AB ülkelerinden ithal konyağın Çin'de kaynak ülkelerden daha ucuza satıldığı, bunun yerel üreticilere zarar verdiği belirtildi.

Bakanlık, 200 litreden az haznelerde taşınan üzüm bazlı konyak ithalatına, 15 Kasım'dan itibaren, damping marjına bağlı olarak yüzde 30,6 ila yüzde 39 geçici gümrük vergisi getirileceğini kaydetti.

Ocak ayında AB'den ithal konyağa damping soruşturması başlatan Bakanlık, soruşturmanın sonucunda AB ülkelerinden ithal konyağın düşük fiyatla satıldığı sonucuna varmış ancak "geçici olarak" herhangi bir tedbir alınmayacağını duyurmuştu.

Vergi artışı, AB ülkelerinin 4 Ekim'de yapılan oylamada Çin yapımı elektrikli otomobillere yüzde 35'e varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanmasına onay vermesinin ardından geldi.

AB Komisyonu, Ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli araçlara sübvansiyon soruşturması başlatmıştı. Komisyon, soruşturma sonunda geçici olarak ek gümrük vergileri getirme kararı almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'den AB İthalatına Gümrük Vergisi - Son Dakika

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