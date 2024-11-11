Çin'den AB Konyak İthalatına Damping Tedbirleri

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BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin, 15 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere Avrupa Birliği (AB) menşeli konyak ithalatına geçici anti-damping tedbirleri uygulayacak.

Ticaret Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, kararın AB konyak üreticilerinin Çin'de bazı ürünlerde damping yaptığı ve bunun yerli sanayiye önemli ölçüde zarar verme riski barındırdığının tespit edildiği ön soruşturmanın ardından alındığı belirtildi.

Bakanlığa göre, AB menşeli konyak ithalatçıları, yüzde 30,6 ile yüzde 39 arasındaki damping marjlarına göre Çin gümrüklerine depozito yatırmak zorunda. Önlemler 200 litreden küçük kaplardaki üzüm bazlı alkollü içkiler için geçerli.

Avrupalı alkollü içecekler için önemli bir pazar olan Çin, AB'den ithal edilen konyağa 5 Ocak 2024 tarihinde anti-damping soruşturması başlatmıştı.