Çin'den AB'ye Elektrikli Araç Tepkisi

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BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, otomotiv sektöründe karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere Avrupa Birliği ile ekonomi, ticaret ve yatırım işbirliğini her zaman destekleyip teşvik ettiklerini söyledi.

He söz konusu açıklamayı Perşembe günkü basın toplantısında AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara ağır ek gümrük vergileri uygulama kararının ardından Çinli otomobil firmalarının Avrupa'daki işlerini genişletme ve yatırım planlarına ilişkin yorumunun sorulması üzerine yaptı.

Sözcü, "Çin her zaman açık ve işbirliğine dayalı tutum sergilemekte, pazar liderliği rolüne ve tam rekabete bağlı kalmakta ve küresel otomotiv sektörünün endüstriyel ve tedarik zincirlerinin istikrarını ortaklaşa korumak üzere ticaret, yatırım ve teknoloji alanlarında elektrikli araç sektöründeki ilgili ülkelerle işbirliği yapmaktadır" dedi.

He, Çin'in yeşil ve düşük karbonlu geçişe ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki ortak çabalara bağlı olduğunu ifade etti.

AB'nin Çarşamba gününden itibaren Çin yapımı elektrikli araçlara uygulayacağı ek gümrük vergileri beş yıl boyunca geçerli olacak. AB'nin içinde de tepkilere yol açan bu adımı Çin, "adaletsiz, mantıksız ve nesnellikten yoksun" olarak nitelendirdi.

Sözcü Perşembe günü yaptığı açıklamada Çin'in AB'nin kararına ilişkin tutumunu yineleyerek, ek vergi uygulamasının Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olmadığını, Çin ve Avrupa'daki ilgili sektörlerin temel endişelerini dikkate almadığını ve Çin'in bunu onaylamayıp kabul etmediğini söyledi.