Çin'den AB'ye Yaptırım Tepkisi

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Avrupa Birliği'ni somut gerekçe olmaksızın Çinli işletmelerin meşru çıkarlarına zarar vermekten vazgeçmeye çağırarak bu işletmelerin yasal hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacaklarını söyledi.

Guo, pazartesi günkü basın toplantısında AB'nin Rusya'ya karşı uyguladığı, çok sayıda Çinli işletme ve bankayı da kapsayan son yaptırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Guo, "Uluslararası yasalara dayanmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce yetkilendirilmemiş tek taraflı yaptırımlara Çin'in her zaman karşı çıktığını vurgulamak isterim" dedi.

Ukrayna krizine ilişkin olarak ise barış görüşmelerini desteklemeye kararlı olduklarına dikkat çeken Guo, çatışmanın taraflarına hiçbir zaman ölümcül silah sağlamadıklarını ve çift kullanımlı ürünlerin ihracatına yönelik sıkı denetim uyguladıklarını belirtti.

Guo, Çinli ve Rus şirketler arasındaki olağan etkileşim ve işbirliğinin engellenmesi ya da bu süreçten olumsuz etkilenmesini istemediklerini sözlerine ekledi.