Çin'den ABD'deki hava kazası için taziye

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BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'deki Reagan Ulusal Havalimanı yakınlarında yolcu uçağı ile bir helikopterin çarpışması sonucu hayatını kaybedenler için taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.

Sözcü, cuma günü yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı ve Çin'in ABD Büyükelçiliği'nin olayın hemen ardından acil müdahale mekanizmasını devreye soktuğunu belirtti.

Kazada ilk kimlik belirlemelerine göre iki Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini teyit eden sözcü, ABD'den arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili güncel bilgileri zamanında sağlamasını, kazanın nedenini mümkün olan en kısa sürede tespit etmesini ve bundan sonraki süreci uygun şekilde ele almasını talep etti.

Sözcü, "Kazada hayatını kaybeden Çin vatandaşlarının ailelerine gerekli desteği sunacağız" dedi.

Çarşamba akşamı Washington DC'de meydana gelen kazada 60 yolcusu ve 4 mürettebatı ile Kansas'ın Wichita kentinden gelen American Havayolları'na ait jet ve ABD ordusunda görev yapan 3 askeri taşıyan Blackhawk tipi bir askeri helikopter havada çarpışmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlediği toplantıda kazadan kurtulan olmadığını duyurdu.