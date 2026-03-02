Çin'den ABD ve İsrail'e Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den ABD ve İsrail'e Tepki

02.03.2026 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınayarak askeri operasyonları durdurma çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerine ilişkin, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına ve ülkelerin egemenliğinin ve güvenliğinin ihlal edilmesine karşı olduğunu belirterek, askeri operasyonların durdurulması ve çatışmanın yayılmasının önlenmesi çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, İran'ın yanı sıra Körfez ülkelerinin de güvenliğinin ve toprak bütünlüğünün gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü Mao, Körfez İşbirliği Teşkilatının (KİT) Bakanlar Konseyinin düzenlediği olağanüstü toplantıda mevcut krizin çözümü ve bölgesel güvenliğin korunması için diyalog ve diplomasinin önemine işaret ettiğini hatırlatarak, "Şimdi öncelik askeri operasyonları derhal durdurarak çatışmanın yayılmasını önlemek olmalı." dedi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerini ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normları ihlal ettiğinin altını çizen Mao, Çin'in bunu kınadığını bildirdi.

Çin'in tepkisi diplomatik düzeyde kalacak

Mao, İran medyasından bir gazetecinin, Çin'in kınama dışında bir tepkisi olacak mı sorusuna, Çin ve Rusya'nın saldırıların ardından BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdığını hatırlatarak, BM ve İran'ın da üye olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi diplomatik platformlarda diğer ülkelerle birlikte ortak tepki göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

Çinli Sözcü, AA muhabirinin, Çin ve Rusya'nın İran'ın talep etmesi halinde askeri destek sağlamayı düşünüp düşünmediği, bu ihtimalin Çin ve Rusya dışişleri bakanlarının dün yaptığı telefon görüşmesinde gündeme gelip gelmediğine ilişkin sorusuna yanıt vermekten kaçındı.

İran'ın Çin'den "gemi katili" olarak anılan "CM302" tipi süpersonik füzeleri satın almak üzere anlaşmaya yakın olduğuna dair uluslararası basında çıkan haberlere ilişkin Mao, söz konusu haberlerin doğru olmadığını, Çin'in sorumlu bir ülke olarak uluslararası yükümlülüklerine bağlı olduğunu, gerilimi yükseltmeye yönelik kötü niyetli dezenformasyon ve ilişkilendirmelere karşı olduğunu belirtti.

Mao, Çin'in askeri operasyon öncesinde ABD tarafından bilgilendirilmediğini sözlerine ekledi.

Hürmüz Boğazı

Çinli Sözcü, AA muhabirinin, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerini önlediğine ilişkin haberleri hatırlatarak, Çin'in petrol ithalatının yaklaşık yarısının geçtiği Boğaz'ın kapanmasının enerji güvenliğini nasıl etkileyeceği sorusuna yanıt olarak, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı ve çevresi ticaret ve enerji nakliyatı için önemli bir uluslararası rotadır. Buranın güvenli ve istikrarlı olması tüm uluslararası toplumun menfaatinedir. Çin, ilgili tarafları askeri operasyonları derhal durdurarak gerilimi yükseltmekten kaçınmaya ve bölgesel kargaşanın küresel ekonomik büyümeye daha büyük bir zarar vermesini önlemeye çağırıyoruz."

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD ve İsrail'e Tepki - Son Dakika

İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı
Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
336 milyon Euro’luk Galatasaray’ı bile geçtiler İşte Türkiye’de en çok gol atan futbol takımı 336 milyon Euro'luk Galatasaray'ı bile geçtiler! İşte Türkiye'de en çok gol atan futbol takımı
Nihat Hatipoğlu’nu hiç böyle görmediniz Sorulan soruya çok sinirlendi Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında

15:05
İran’da Dünya Kupası belirsizliği
İran'da Dünya Kupası belirsizliği
14:42
AK Parti’den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
AK Parti'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
13:34
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
13:29
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 15:34:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Çin'den ABD ve İsrail'e Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.