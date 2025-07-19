Çin'den ABD'ye 'Çin Tehdidi' Tepkisi

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin sözde "Çin tehdidi" söylemini körükleyen raporuna kesin bir dille karşı çıkarak, ilgili ABD'li politikacıları Çin'i karalama ve baskı altına alma çabalarına son vermeye çağırdı.

Lin, cuma günkü basın toplantısında ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat üyeleri tarafından hazırlanan, Çin'in küresel liderlikte ABD'yi geçmesini önlemek ve ABD'nin itibar ve nüfuzunu yeniden tesis etmek amacıyla kongreye harekete geçme çağrısında bulunan rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Raporun Soğuk Savaş zihniyetiyle kaleme alındığını, ülkeler arası büyük bir cepheleşmeyi ve "Çin tehdidi" şeklindeki yanlış söylemi yayarak Çin'i hedef aldığını belirten sözcü, bu yaklaşıma kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.

Çin'in bağımsız bir barış politikası izlediğini ve daima yapıcı, istikrarlı bir güç olarak hareket ettiğini ifade eden Lin, hiçbir ülkeyle nüfuz mücadelesine girme niyetinde olmadıklarını ve böyle bir mücadeleye girmeyeceklerini söyledi.

Çin'in ABD ile ilişkilerini karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri çerçevesinde değerlendirdiğini dile getiren Lin, söz konusu ABD'li yetkilileri Çin hakkında doğru anlayış geliştirmeye, Çin'i ve Çin-ABD ilişkilerini objektif ve rasyonel biçimde değerlendirmeye, Çin'e yönelik saldırı, karalama ve çevreleme girişimlerine son vermeye ve iki ülke arasında istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmaya çağırdı.