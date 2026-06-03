Çin'den ABD'ye Gazeteciler İçin Çağrı - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Gazeteciler İçin Çağrı

03.06.2026 18:06
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Çin, ABD'nin Çinli gazetecilerin haklarını korumasını ve mevcut mutabakata uymasını istedi.

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin, ülkede yaşayan ve çalışan Çinli gazetecilerin meşru hak ve çıkarlarını güvence altına alması ve bu konuda Çin ile varılan ortak mutabakatı uygulamaya yönelik somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin'in Çinli medya kuruluşlarına bağlı gazeteciler için ABD'li yetkililerden beklediği hakların aynısını ABD'li gazetecilere sağlamadığı iddiasında bulunmuştu.

Çarşamba günkü basın toplantısında, söz konusu iddialar hakkında değerlendirmelerde bulunan Mao, "ABD tarafı, karşılıklılık temelinde muameleden bahsetmektedir. Çin'in endişeleri de tam olarak bununla ilgilidir, çünkü medya sorununu başlatan ABD tarafıdır" dedi.

İki tarafın vardığı üç ortak mutabakatın ardından Çin tarafının bu mutabakatlara tam olarak riayet ettiğini kaydeden Mao, bu kapsamda Çin'den haber yapan ABD'li gazetecilere vize kolaylığı sağladıklarını dile getirdi.

Mao, buna karşılık ABD'de yerleşik Çinli gazetecilerin temel gazetecilik haklarınınsa ciddi şekilde kısıtlandığını ifade etti.

Hemen hemen hiçbir Çinli gazeteciye Beyaz Saray'da sahadan habercilik yapma fırsatı verilmediğini, Çinli gazetecilerin vize ve oturum izinlerinin sık sık hiçbir makul gerekçe olmaksızın geciktirildiğini ve çoğunun Çin'e geri dönmeye zorlandığını vurgulayan Mao, Çinli gazetecilerin ABD'de kısa süreli gazetecilik görevlendirmelerine yönelik başvurularının da nadiren onaylandığını ifade etti.

Mao, ABD tarafının ifade özgürlüğünden bahsettiğini, ancak ABD'deki Çinli medya kuruluşlarının "yabancı ajan" ve "yabancı misyon" gibi siyasi yaftalarla etiketlendiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Gazeteciler İçin Çağrı - Son Dakika

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