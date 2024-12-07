Çin'den ABD'ye Sert Tepki

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MANİLA, 7 Aralık (Xinhua) -- Filipinler'deki Çin Büyükelçiliği sözcüsü ABD'nin Filipinler Büyükelçisi'nin, temel gerçekleri göz ardı ederek Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumak için aldığı meşru önlemlere yönelik temelsiz suçlamalarda bulunduğunu söyledi.

ABD Büyükelçisi, 4 Aralık'ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada Çin'in "yasadışı" şekilde tazyikli su kullanması ve tehlikeli manevralarda" bulunmasını "kınayarak" Çin'i Filipinler'in denizcilik operasyonunu engellemek ve yaşamları riske atmakla suçlamıştı.

Sözcü cuma günü yaptığı açıklamada suçlamalara kesinlikle karşı çıktıklarını ve kınamada bulunduklarını söyledi.

Huangyan Dao'nun her zaman Çin toprağı olduğunu vurgulayan sözcü, Filipinler'in Çin'den defalarca yapılan uyarılara rağmen 4 Aralık'ta sahil güvenlik ve resmi gemilerini söz konusu bölgeye göndererek, Huangyan Dao'yu çevreleyen Çin karasularına izinsiz girmeye çalıştığını belirtti.

Sözcü, Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumak için gerekeni yasalara uygun şekilde yaptığını ifade etti. Alınan tedbirlerin haklı, yasal, profesyonel ve ölçülü olduğunu kaydeden sözcü, Çin'in olay yerinde çekilen videoyu yayımladığını da kaydetti.

Sözcü, ABD'nin ve diğer müttefiklerin, Güney Çin Denizi meselesine taraf olmadığını ve Çin ile Filipinler arasındaki denizcilik anlaşmazlıklarına müdahale etme haklarının bulunmadığını da vurguladı.

Sözcü, söz konusu ülkeleri Güney Çin Denizi'nde Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarına ciddi şekilde saygı göstermeye, fitne tohumları ekip yangına körükle gitmeye son vermeye ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı baltalamayı bırakmaya çağırdıklarını söyledi.