Çin'den ABD'ye Soruşturma Tepkisi

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin aralarında Çin'in de bulunduğu 60 ülkeye 301. Madde kapsamında soruşturma başlatma kararının, uluslararası ekonomik ve ticari düzeni ciddi şekilde bozduğunu belirterek, karara kesinlikle karşı olduklarını açıkladı.

ABD, 12 Mart itibarıyla, "zorla çalıştırma" yoluyla üretilen malların ithalatını yasaklama konusundaki başarısızlıklar diye nitelediği duruma ilişkin duyurduğu soruşturmadan sadece bir gün önce de, sözde "kapasite fazlası" nedeniyle 301. Madde çerçevesinde başka bir soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada, Çin-ABD ikili ekonomik ve ticari görüşmeleri Fransa'nın başkenti Paris'te devam ederken Çin'in, ABD tarafına diplomatik kanallardan protestolarını ilettiği ifade edildi.

Açıklamada, "ABD tarafını derhal yanlışlarını düzeltmeye, Çin ile orta noktada buluşmaya, karşılıklı saygı ve eşit istişare ilkesine riayet etmeye ve soruna diyalog ve istişare yoluyla çözüm bulmaya çağırıyoruz" denildi.

Bakanlık sözcüsü, ABD'nin suçlamalarını reddederek, ABD'nin uzun bir süredir "zorla çalıştırma" konusunu manipüle edip uydurma suçlamalarla Çin'e ticari kısıtlamalar getirdiğini söyledi.

Sözcü, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kurucu üyesi olan Çin'in, zorla çalıştırmayı önlemek ve zorla çalıştırmayla mücadele etmek üzere 28 uluslararası işgücü sözleşmesini onayladığını ve işgücü yasa ve yönetmeliklerine ilişkin kapsamlı bir sistem kurduğunu belirtti.

Sözcü, 1930 tarihli Zorla Çalıştırma Sözleşmesi'ni onaylamayan ABD'nin, bağlayıcı uluslararası kuralları reddettiğine ve uzun süredir "zorla çalışma" konusunu manipüle ettiğine dikkat çekti.

Sözcü, ABD'nin son olarak ticaret engelleri koyma girişimiyle Çin'in de aralarında bulunduğu ekonomilere karşı 301. Madde kapsamında soruşturmalar başlatma hamlesinin, özü itibarıyla tek taraflı, keyfi ve ayrımcı olduğunu ve tipik bir korumacılık eylemi teşkil ettiğini söyledi.

Sözcü, "Art arda gelen bu hatalar, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını ciddi şekilde baltalamakta, uluslararası ekonomik ve ticari düzeni ise önemli ölçüde bozmaktadır" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın ilerleyişini yakından takip edeceklerini belirten sözcü, meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuklarını sözlerine ekledi.