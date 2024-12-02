Çin'den ABD'ye Taiwan Tepkisi

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BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, ABD'nin Taiwan'a silah satışına sert tepki göstererek, bölgeyi silahlandırma girişimlerini şiddetle kınadı.

ABD'nin Taiwan'a 385 milyon dolar tutarında silah satışını onaylamasının ardından pazar günü açıklamalarda bulunan Chen, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini eleştirerek, "koruma haracı" ödemenin Taiwan'a güvenlik sağlamayacağını, sadece kendi sonlarını getirmelerinin yolunu açacağını söyledi.

Sözcü, "ABD'den 'Taiwan'ın bağımsızlığı' için destek istemeyi bırakın çünkü bu tür çabalar başarısız olmaya mahkumdur" dedi.

Chen, ABD'nin bu adımının ABD liderlerinin "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklememe taahhüdüyle kesinlikle tutarsız olduğunu ve tek Çin ilkesini ve başta 1982'de açıklanan 17 Ağustos Bildirisi olmak üzere Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini ifade etti.

ABD'ye Taiwan'ı silahlandırmaya derhal son vermesi çağrısında bulunan sözcü, "Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sıkı bir şekilde savunmak üzere güçlü ve sert karşı tedbirler alma konusundaki kararlılığını asla hafife almayın" diye konuştu.