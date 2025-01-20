BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin rasyonel sesleri dikkatli şekilde dinlemesi gerektiğini söyledi.
Mao pazartesi günü TikTok'un ABD'de yeniden erişime açılması konusunda yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkede faaliyet gösteren çeşitli ülkelere ait piyasa kuruluşları için açık, adil ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlaması gerektiğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Çin'den ABD'ye Uyarı: Adil İş Ortamı Sağlayın - Son Dakika
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