Çin'den ABD'ye Yapay Zeka Uyarısı - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Yapay Zeka Uyarısı

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Çin, ABD'ye yapay zeka şirketlerini karalamayı bırakma ve yaptırım tehditlerine son verme çağrısında bulundu.

Çin, ABD'ye Çin merkezli yapay zeka şirketlerini "karalamaya ve bu şirketlere yönelik yaptırım tehditlerine son verme" çağrısında bulundu.

Xinhua ajansının haberine göre Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, bazı üst düzey ABD'li yetkililerin Çinli yapay zeka şirketlerinin gelişmiş ABD modellerini "damıtma" yöntemiyle kullandıkları ve ABD'nin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettikleri iddiasıyla soruşturulmalarını istediğine ilişkin haberleri değerlendirdi.

Sözcü, bu iddiaların hiçbir somut olguya veya hukuki temele dayanmadığını savunarak Çinli yapay zeka şirketlerinin karalanması ve yaptırım tehdidiyle karşı karşıya bırakılmasının "tipik yapay zeka hegemonyası" örneği olduğunu ifade etti.

ABD'yi Çinli yapay zeka şirketlerini hedef almaktan vazgeçmeye çağıran sözcü, Washington yönetiminin piyasa ekonomisi ve adil rekabet ilkelerine saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

ABD yönetimi, başta Çin merkezliler olmak üzere yabancı unsurların Amerikan yapay zeka teknolojilerini kopyalamak için "endüstriyel ölçekli" damıtma kampanyaları yürüttüğüne dair kanıtlara sahip olduğunu savunmuştu.

Yapay zeka alanında "damıtma" olarak adlandırılan yöntem, daha gelişmiş modelin çıktılarından yararlanılarak daha düşük kapasiteli bir modelin eğitilmesi anlamına geliyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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