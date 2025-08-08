Çin\'den Afet Yardımına 430 Milyon Yuan

ANONS (Türkçe): YU JIAMING, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin, sel ve jeolojik afetlerden etkilenen bölgelere yapılacak yardımlar için merkezi doğal afet yardım fonundan 430 milyon yuan (yaklaşık 60,27 milyon ABD doları) tahsis etti.

Çin Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın perşembe günü ortaklaşa açıkladığı acil durum fonları, Beijing, Hebei, İç Moğolistan, Guangdong ve Guangxi olmak üzere 5 bölgeye dağıtıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)