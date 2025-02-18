Çin'den Afrika Birliği'ne Destek

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BEİJİNG, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Afrika Birliği Komisyonu başkanlığına seçilen Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf'u tebrik etti.

Görev süresini tamamlayan eski Çad Başbakanı Musa Faki Muhammed'in ardından başkan seçilen Yusuf, 2025-2008 döneminde 55 üyeli bloka liderlik edecek. Muhammed, bloka 8 yıllık 2 dönem boyunca başkanlık etti.

Guo, pazartesi günü düzenlediği olağan basın brifinginde Afrika için birlikten doğan gücün simgesi olan Afrika Birliği'nin, uluslararası işbirliği için de önemli bir platform olduğunu söyledi.

Çin'in birlik ile ilişkilerinde stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısını benimsediğinin altını çizen Guo, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 13 yıl üst üste Afrika Birliği Zirvesi'ne kutlama mesajı göndermesi ve Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi sırasında birliğin eski başkanıyla bir araya gelmesinin, Çin-Afrika Birliği ilişkilerindeki yüksek düzeyin kanıtı olduğunu belirtti.

An itibarıyla Afrika'da barış ve kalkınmanın yeni fırsatlar ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Guo, "Çin, Yusuf ve yeni Afrika Birliği Komisyonu ile yakın bir şekilde çalışmaya, birliğin Afrika entegrasyonunu ilerletmedeki öncü rolünü destekleyip uluslararası ve bölgesel meselelerde daha güçlü bir ses vermeyi sürdürmeye, Çin'in hem Afrika Birliği hem de Afrika ile ilişkilerinin derinlemesine geliştirilmesini ortaklaşa teşvik etmeye ve Küresel Güney'in birlik yoluyla güç arama ve birlikte modernleşmeyi başarma çabalarına öncülük etmeye isteklidir" dedi.