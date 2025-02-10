Çin\'den ASEAN Ülkelerine Vizesiz Seyahat İmkanı

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BEİJİNG, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin, vize politikalarında yeni bir adım atarak Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinden güneybatıdaki Yunan eyaletinin popüler turizm adresi Xishuangbanna'ya gelecek tur gruplarına ülkede 6 güne kadar vizesiz kalma imkanı getirdi.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nden pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Çin'in güneybatısındaki turizm faaliyetlerini artırma amacıyla alınan kararın, dışa açılmayı genişletmesi, personel değişimlerini artırması ve Çin-ASEAN kapsamlı stratejik ortaklığını derinleştirmesi bekleniyor.

Açıklamada Çinli seyahat kuruluşlarının organizasyonuyla ASEAN ülkeleri olan Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan gelecek turist gruplarının, Xishuangbanna Gasa Uluslararası Havalimanı, Mohan demiryolu kapısı ve Mohan karayolu kapısı yoluyla Xishuangbanna'ya girebilecekleri kaydedildi.

Çin, daha fazla sayıda yabancı turist ve iş insanının ülkeyi vizesiz ziyaret etmesine izin vererek dışa açılmayı ve halklar arası etkileşimleri artırmak üzere vize muafiyeti politikalarına devam ediyor. An itibarıyla 25 ülkeyle kapsamlı karşılıklı vize muafiyeti politikası uygulayan Çin, 38 ülkeyle tek taraflı vize muafiyeti politikası ve 54 ülkeyle de vizesiz transit geçiş politikasını uygulamaya koymuş durumda.

Vize muafiyeti politikaları ve kolaylaştırıcı önlemler sayesinde 28 Ocak-4 Şubat tarihleri arasındaki 2025 Bahar Bayramı tatili sırasında ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısında artış kaydedildi.

Ulusal Göç İdaresi'nin verilerine göre bu yılki tatil sezonunda yabancı turistlerin Çin'e yaptığı seyahat sayısı 958.000'e ulaşarak, geçen yılın Bahar Bayramı tatiline göre yüzde 22,9 artış sergiledi.