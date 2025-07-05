Çin'den Bangladeş'e Dang Humması Yardımı

DAKKA, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Bangladeş Büyükelçiliği, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne dang hummasıyla mücadelede kullanılacak malzeme bağışında bulundu.

Perşembe günü düzenlenen teslim törenine Çin'in Bangladeş Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Liu Yuyin, Bangladeş Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Sayedur Rahman ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Abu Jafor katıldı.

Liu yaptığı konuşmada Çin ile Bangladeş'in iyi komşu, dost ve ortaklar olduğunu vurgulayarak, yapılan bağışın iki ülke liderleri arasındaki önemli uzlaşının somut bir adımı olduğunu belirtti.

Bangladeş'in sağlık alanındaki kalkınmasını desteklemeye devam edeceklerini belirten Liu, bu desteğin ikili ilişkileri daha da zenginleştireceğini ve küresel sağlık alanında ortak bir gelecek inşasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Rahman ise Çin'in Bangladeş için her zaman güvenilir bir kalkınma ortağı olduğunu belirterek, Çin hükümetine uzun vadeli destekleri için teşekkür etti.

Gönderilen malzemelerin ülkedeki dang humması salgınının etkilerini azaltmada önemli rol oynayacağını kaydeden Rahman, iki ülke arasında sağlıkta ve diğer alanlardaki işbirliğinin, daha geniş kitlelere fayda sağlaması temennisinde bulundu.

Bangladeş'te haziran ayında dang humması vakalarında önemli bir artış yaşanırken, ülke genelinde bu yıl şimdiye kadar 11.000'den fazla vaka ve 44 ölüm kayda geçti.