Çin\'den BM Güvenlik Konseyi\'ne Destek Çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, uluslararası topluma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin devre dışı bırakılmasına yönelik her türlü tek taraflı eyleme karşı çıkma çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, salı günü New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen üst düzey BM Güvenlik Konseyi açık oturumuna başkanlık etti. Wang, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması ve merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası sistemin güçlendirilmesi konulu oturumun ardından basın toplantısı düzenledi.

Çin'in, BM Güvenlik Konseyi'nin görevini daha iyi yerine getirmesine yardım etme önerisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Wang, uluslararası kolektif güvenlik mekanizmasının merkezinde yer almayı sürdüren konseyin, 80 yılı aşkın süredir yaşanan değişim ve zorluklar karşısında uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında birincil sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Wang, "Öte yandan Güvenlik Konseyi'nin son yıllarda önemli sorunlar söz konusu olduğunda zaman zaman resmin dışında kaldığını da kabul etmeliyiz. Dolayısıyla BM'yi yeniden hareketlendirmek için öncelikle Güvenlik Konseyi'ni yeniden harekete geçirmemiz gerekiyor" dedi.

Wang, bunu gerçekleştirebilmek için Güvenlik Konseyi'nin tüm üyelerinin, barışın korunmasını görev bilmesi, BM Şartı'na riayet etmesi, adaleti savunması ve kendi bencil çıkarları doğrultusunda hareket etmekten ve blok cepheleşmesi yaratmaktan kaçınması gerektiğini ifade etti.

Gelişmekte olan ülkeler ve küçük ve orta ölçekli ülkelerin sesinin reformlar yoluyla daha iyi duyulmasını sağlamanın önemine dikkat çeken Wang, bu kapsamda özellikle Afrika'nın geçmişte maruz kaldığı adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası toplumun, Güvenlik Konseyi'ni devre dışı bırakmaya yönelik her türlü tek taraflı eyleme karşı çıkmak üzere birlikte çalışması gerektiğini kaydeden Wang, bu sayede tek taraflı zorbalığın hiçbir zemin bulamayacağını ve hiçbir meşruiyeti olmayacağını söyledi.