Çin'den BM'ye Destek Vurgusu

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BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Beijing'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 79. Dönem Başkanı Philemon Yang ile bir araya geldi.

Han, Perşembe günü gerçekleşen görüşmede Çin'in, çok taraflılığın savunucusu BM'yi güçlü şekilde desteklediğini ve BM'nin hedeflerine aktif şekilde katkıda bulunduğunu söyledi.

Önümüzdeki yılın BM'nin kuruluşunun 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Han, BM'nin uluslararası ilişkilerde oynadığı merkezi rolü desteklediklerini ve her zaman BM'nin yetki ve statüsünü kararlılıkta savunacaklarını, küresel yönetişim reformu ve gelişiminde aktif rol oynayacaklarını ve küresel yönetişim sistemini daha eşit ve hakkaniyetli hale getirmek için çalışacaklarını kaydetti.

Philemon Yang ise BM'nin 2758 sayılı BM Genel Kurul kararına ve tek Çin ilkesine riayet edeceğini belirterek Çin'le işbirliğini güçlendirme ve uluslararası barışın korunması ve ortak kalkınmanın desteklenmesine daha fazla katkıda bulunma temennisini dile getirdi.