Çin'den Çift Yakıtlı Gemiden Dev Adım

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SHANGHAİ, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da çarşamba günü yüksek performansa sahip, metanol ve dizelle çalışabilen çift yakıtlı gemi motoru tanıtıldı.

Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'nin iştirakleri tarafından geliştirilip üretilen gemi motorunun tasarlanan maksimum gücü 64.500 kilovata kadar çıkabiliyor.

Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'nin verdiği bilgilere göre gücünün yüzde 95'ini metanol yakıt kullanarak üreten dev motor, bu sayede geleneksel dizel yakıtlı modellere kıyasla karbondioksit emisyonunu yüzde 7,5'ten fazla azaltıyor.

Gelişmiş bir dijital akıllı kontrol sistemine ve esnek ve verimli bir çift yakıt enjeksiyon sistemine sahip motor, üstün enerji tasarrufu, düşük emisyon yeteneği, yüksek operasyonel verimlilik ve düşük bakım maliyetleri ile ön plana çıkıyor.

5G iletişim teknolojisinin kullanıldığı motor, gerçek zamanlı veri aktarımı ve uzak operasyon izleme imkanları sunuyor.

Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi, motorun 16.000 TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) bir konteyner gemisine monte edilerek operasyonel hizmete resmen başlayacağını belirtti.