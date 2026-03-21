Çin\'den Çok Yıllık Çeltik Gelişimi

21.03.2026 14:06
Araştırma, çeltiğin yıllarca hasat edilmesini sağlayan genlerin keşfini içeriyor.

SHANGHAİ, 21 Mart (Xinhua) -- Çeltiği, meyve ağaçları gibi bir kez ekip yıllarca hasat etmek mümkün olabilir mi? Çinli bilim insanlarının yürüttüğü çığır açıcı bir araştırma, bu vizyonu gerçeğe dönüştürme ve böylelikle tarım maliyetlerini azaltıp sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme konusunda önemli bir potansiyel sunuyor.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Moleküler Bitki Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi'nden bir araştırma ekibi, yabani çeltiğin çok yıllık büyüme alışkanlığını belirleyen anahtar genleri tespit ederek, en az iki yıl hayatta kalabilen yabani çeltik benzeri bitkiler geliştirdi. Araştırma cuma günü Science dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Xinhua

