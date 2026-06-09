Çin'den Deniz Suyuna Yönelik Stratejik Maden Çıkartma Raporu

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkenin deniz suyundan yararlanma çalışmalarında kaydedilen ilerlemeyi anlatan bir rapor yayımladı. Raporda, deniz suyunun barındırdığı devasa miktarlardaki stratejik maden rezervleri ile bu kaynakların teknolojik gelişmeler sayesinde çıkarılmasına yönelik planlara da yer verildi.

Pazartesi günü yayımlanan rapora göre Çin, gerçek okyanus ortamlarında kilogram ölçeğinde uranyum çıkarımını başarıyla gerçekleştirdi. Raporda ayrıca, ülkedeki araştırma enstitüleri, üniversiteler ve işletmelerin lityum, uranyum, döteryum ve diğer eser elementlerin çıkarımına ilişkin temel teoriler ve kilit teknolojiler alanında önemli atılımlar yaptığı belirtildi.

Yaklaşık 4,5 milyar ton olduğu kaydedilen deniz suyundaki küresel uranyum rezervlerinin, bilinen kara bazlı rezervlerden 1.000 kat fazla olduğu tahmin ediliyor.

Raporda, Çin'in deniz suyu arıtma ve kapsamlı kullanım sektörünün stratejik öneme sahip yükselen sektörlerden biri olarak öne çıktığı ve bir bütün olarak istikrarlı şekilde büyüdüğü kaydedildi.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde bulunan Deniz Suyu Arıtma ve Çok Amaçlı Kullanım Enstitüsü Direktörü Xiang Wenxi'ye göre Çin'de an itibarıyla günlük 3,077 milyon ton toplam kapasiteye sahip 167 deniz suyu arıtma projesi bulunuyor. Endüstriyel soğutma amacıyla kullanılan deniz suyu miktarı ise yıllık bazda 193,36 milyar tona ulaşarak 2020 yılına göre yüzde 86,4 artış gösterdi.

Xiang, Çin'in 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) ilgili teknoloji ve ekipmanların yeni sürümlerini geliştirmeyi teşvik edeceğini ve deniz suyundan stratejik elementlerin çıkarılmasına yönelik teknolojik altyapısını güçlendireceğini söyledi.