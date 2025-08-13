Çin\'den Doğal Afetlere 170 Milyon Yuan Destek

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Doğal afetlerden görüntüler

Çin Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı yedi eyalet düzeyindeki bölgeye 170 milyon yuan (yaklaşık 23,8 milyon ABD doları) tutarında doğal afet yardım fonu tahsis etti.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı salı günü yedi eyalet düzeyindeki bölgeye 170 milyon yuan (yaklaşık 23,8 milyon ABD doları) tutarında doğal afet yardım fonu tahsis etti.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan ve Chongqing eyaletlerinden doğusundaki Jiangsu ve Anhui eyaletlerine kadar uzanan bölgelerde 9 Ağustos'tan bu yana yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve jeolojik afetler meydana gelmişti.

Tahsis edilen fonlar, Jiangsu, Anhui, Hubei, Chongqing, Sichuan, Guizhou ve Gansu eyaletlerinde afetlerden etkilenen bölgelere destek sağlayacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)