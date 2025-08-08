Çin'den Filipinler'e Taiwan Protestosu

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı ve Filipinler'deki Çin Büyükelçiliği, Filipinler liderinin Taiwan meselesiyle ilgili açıklamaları nedeniyle Filipinler'e protesto notası verdi.

Filipinler lideri, Hindistan ziyareti sırasında verdiği demeçte, "Çin ile ABD arasında Taiwan konusunda bir çatışma yaşanırsa coğrafi konumu nedeniyle Filipinler'in bu çatışmanın dışında kalması söz konusu olamaz. Taiwan Boğazı'nda topyekun bir savaş çıkması halinde Filipinler de bu savaşa dahil olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Taiwan'da çok sayıda Filipinli olduğunu kaydeden Filipinler lideri, savaş çıkması halinde müdahil olmak ve Taiwan'daki vatandaşlarını ülkeye geri getirmeye çalışmak zorunda kalacaklarını da belirtmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, cuma günü yaptığı açıklamada dünyada sadece tek bir Çin olduğunu ve Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Taiwan sorununun Çin'in iç meselesi olduğunu ve Çin'in temel çıkarlarının tam merkezinde yer aldığını kaydeden sözcü, bu sorunun nasıl çözüleceğinin, hiçbir dış müdahaleyi kabul etmeyen, tamamen Çinlilerin kendi meselesi olduğunu vurguladı.

Sözcü, Filipinler hükümetinin tek Çin politikasına bağlı kalacağını, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettiğini ve Çin hükümetinin ulusal yeniden birleşme hedefini gerçekleştirme çabalarını anladığına dair Çin'e ciddi taahhütlerde bulunduğunu hatırlattı. Filipinler liderinin, "Filipinler'in tek Çin ilkesine bağlı olduğunu ve Taiwan sorununun, Çin halkı tarafından çözülmesi gereken, tamamen Çin'in iç meselesi olduğunu" açıkça ifade ettiğini de kaydeden sözcü, bu sözleri kendilerine yazılı olarak da ileten Filipinler'in şimdiyse doğacak ciddi sonuçları göz ardı ederek sözünden döndüğünü vurguladı.

Sözcü, "Filipinler'in yanlış ve kışkırtıcı açıklamalar ve eylemlerde bulunmasına, tek Çin ilkesini geçiştirmeye ve içini boşaltması ve Çin-Filipinler ilişkilerine zarar vermeye devam etmesine kesin şekilde karşıyız" dedi.

"Coğrafi yakınlığın" ve "Taiwan'da yaşayan çok sayıda Filipinli olmasının", diğer ülkelerin iç meseleleri ve egemenlikleriyle ilgili meselelerine müdahale etmede bahane olarak kullanılamayacağını vurgulayan sözcü, söz konusu iddiaların sadece uluslararası hukuka ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Antlaşması'na aykırı olmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgesel barış ve istikrara ve Filipinler halkının temel çıkarlarına da zarar verdiğini ifade etti.

Sözcü, "Filipinler'i tek Çin ilkesine ve diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin Çin-Filipinler ortak bildirisinin özüne ciddiyetle riayet etmeye ve Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda riske girmekten kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.