Çin'den Filipinler'e Taiwan Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'den Filipinler'e Taiwan Protestosu

08.08.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Filipinler'in Taiwan açıklamalarına protesto notası verdi, ilişkilerin zarar görmemesi uyarısı yaptı.

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı ve Filipinler'deki Çin Büyükelçiliği, Filipinler liderinin Taiwan meselesiyle ilgili açıklamaları nedeniyle Filipinler'e protesto notası verdi.

Filipinler lideri, Hindistan ziyareti sırasında verdiği demeçte, "Çin ile ABD arasında Taiwan konusunda bir çatışma yaşanırsa coğrafi konumu nedeniyle Filipinler'in bu çatışmanın dışında kalması söz konusu olamaz. Taiwan Boğazı'nda topyekun bir savaş çıkması halinde Filipinler de bu savaşa dahil olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Taiwan'da çok sayıda Filipinli olduğunu kaydeden Filipinler lideri, savaş çıkması halinde müdahil olmak ve Taiwan'daki vatandaşlarını ülkeye geri getirmeye çalışmak zorunda kalacaklarını da belirtmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, cuma günü yaptığı açıklamada dünyada sadece tek bir Çin olduğunu ve Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Taiwan sorununun Çin'in iç meselesi olduğunu ve Çin'in temel çıkarlarının tam merkezinde yer aldığını kaydeden sözcü, bu sorunun nasıl çözüleceğinin, hiçbir dış müdahaleyi kabul etmeyen, tamamen Çinlilerin kendi meselesi olduğunu vurguladı.

Sözcü, Filipinler hükümetinin tek Çin politikasına bağlı kalacağını, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettiğini ve Çin hükümetinin ulusal yeniden birleşme hedefini gerçekleştirme çabalarını anladığına dair Çin'e ciddi taahhütlerde bulunduğunu hatırlattı. Filipinler liderinin, "Filipinler'in tek Çin ilkesine bağlı olduğunu ve Taiwan sorununun, Çin halkı tarafından çözülmesi gereken, tamamen Çin'in iç meselesi olduğunu" açıkça ifade ettiğini de kaydeden sözcü, bu sözleri kendilerine yazılı olarak da ileten Filipinler'in şimdiyse doğacak ciddi sonuçları göz ardı ederek sözünden döndüğünü vurguladı.

Sözcü, "Filipinler'in yanlış ve kışkırtıcı açıklamalar ve eylemlerde bulunmasına, tek Çin ilkesini geçiştirmeye ve içini boşaltması ve Çin-Filipinler ilişkilerine zarar vermeye devam etmesine kesin şekilde karşıyız" dedi.

"Coğrafi yakınlığın" ve "Taiwan'da yaşayan çok sayıda Filipinli olmasının", diğer ülkelerin iç meseleleri ve egemenlikleriyle ilgili meselelerine müdahale etmede bahane olarak kullanılamayacağını vurgulayan sözcü, söz konusu iddiaların sadece uluslararası hukuka ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Antlaşması'na aykırı olmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgesel barış ve istikrara ve Filipinler halkının temel çıkarlarına da zarar verdiğini ifade etti.

Sözcü, "Filipinler'i tek Çin ilkesine ve diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin Çin-Filipinler ortak bildirisinin özüne ciddiyetle riayet etmeye ve Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda riske girmekten kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, Filipinler, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Filipinler'e Taiwan Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
Yıllar sonra Güney Afrika’da ortaya çıktı Hem mesleği hem de son hali şaşırttı Yıllar sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
İş dünyası temsilcileri KOBİ’nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı İş dünyası temsilcileri KOBİ'nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı
Selçuk Alagöz’e İstanbul’da son veda Selçuk Alagöz'e İstanbul'da son veda
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı 999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
Ünlü AVM’de korku dolu anlar Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı Ünlü AVM'de korku dolu anlar! Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı

11:02
Ardahan’da durum vahim 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti
Ardahan'da durum vahim! 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
10:42
Baykar Anadolu’daki ilk üretim üssünü kuruyor Şehir belli oldu
Baykar Anadolu'daki ilk üretim üssünü kuruyor! Şehir belli oldu
10:10
Bakanlık çalışanı bayıltan zincir marketler için harekete geçti
Bakanlık çalışanı bayıltan zincir marketler için harekete geçti
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
15:32
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ’’Maaşlı çalışmaktan daha cazip’’
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ''Maaşlı çalışmaktan daha cazip''
15:31
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
15:28
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4’e katlandı Adım atacak yer yok
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
15:21
Putin görüşme için Trump’a adres gösterdi, Zelenski’yi reddetti
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:19
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
15:16
Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti
Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti
15:03
Duyunca şaşıracaksınız Dusan Tadic’in yeni adresi belli oldu
Duyunca şaşıracaksınız! Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu
15:02
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 11:23:31. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'den Filipinler'e Taiwan Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.