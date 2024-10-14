Çin'den Gazze için acil ateşkes çağrısı

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BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Gazze'de derhal, tam ve kalıcı bir ateşkes yapılması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, söz konusu açıklamayı Pazartesi günü İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yaptı. Wang, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz erişiminin sağlanmasını istedi.

Ayrıca, Gazze'deki insani felaketlere son verilmesi gerektiğini dile getiren Wang, şiddete şiddetle karşılık vermenin, tüm tarafların meşru endişelerini gerçek anlamda gideremeyeceğini belirtti.

Çin tarafının İsrail ile İran arasında gerginliğin arttığı bir ortamda tüm tarafların kısır döngüye düşmemek için ihtiyatlı davranmasına yönelik temennisini de ifade eden Dışişleri Bakanı, Çin'in bölgedeki çatışma ve karışıklığın yenilenmesinin kimseye fayda sağlamayacağına inandığını belirtti.