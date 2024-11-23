Çin'den Göçmen İşçiler için Yeni Yönerge

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BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin, göçmen işçilerin istihdamını artırmak ve kentleşme süreçlerini hızlandırmak amacıyla yeni bir yönerge yayımladı.

İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile dokuz merkezi otorite tarafından hazırlanan ve Cuma günü yayımlanan yönerge, göçmen işçilerin istihdamının istikrara kavuşturulması ve istihdam kanallarının genişletilmesi için çeşitli önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

Yönergeye göre, Çin, göçmen işçilerin çalışma becerilerini geliştirmeyi, işçi haklarını ve çıkarlarını korumayı, ödeme gecikmelerinin kontrolüne yönelik uzun vadeli bir mekanizma oluşturmayı, göçmen işçilerin emeklilik, tıbbi bakım, işsizlik ve iş kazası sigortası gibi sosyal sigorta programlarına katılımını teşvik etmeyi ve sosyal güvenlik haklarını korumayı hedefliyor.

Çin ayrıca göçmen işçilerin kentsel alanlarda temel kamu hizmetlerine eşit erişimini teşvik edecek, kentsel hane halkı kaydına ilişkin kısıtlamaları gevşeterek, şehirlere yerleşmek isteyen göçmen işçileri bu yönde teşvik edecek ve şehirlere yerleşen göçmen işçilerin yasal arazi haklarını ve çıkarlarını koruyacak.