Çin'den Güney Çin Denizi Raporları

21.08.2025 16:37
Xinhua Enstitüsü, Güney Çin Denizi'ndeki toprak egemenliği ve dış müdahaleleri raporladı.

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in ulusal haber ajansı olan Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki toprak egemenliği ve denizcilik haklarının tarihsel ve hukuki dayanaklarına ilişkin raporlar yayımladı. Söz konusu raporlar, dış güçlerin Güney Çin Denizi meselesine müdahalesine ilişkin gerçekleri ortaya koyarken, Çin'in Güney Çin Denizi'ni barış, dostluk ve işbirliği denizi haline getirme çabalarına dikkat çekiyor.

Çince ve İngilizce olarak perşembe günü yayımlanan seri, "Güney Çin Denizi Gerçekleri" başlığını taşıyor.

Bu seri, "Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Toprak Egemenliği ve Denizcilik Haklarının Tarihsel ve Hukuki Temelleri" ve "Kışkırtma, Tehditler ve Yalanlar: Güney Çin Denizi Sorununa Dış Güçlerin Müdahalesi Hakkındaki Gerçekler" başlıklı iki yeni rapor ve haziran ayında yayımlanan "Güney Çin Denizi'ni Barış, Dostluk ve İşbirliği Denizine Dönüştürmek: Çin'in Eylemleri" başlıklı üç ayrı rapordan oluşuyor.

Raporlarda Çin'in 80 yıl önce, savaş sonrası kurulan uluslararası düzen ve küresel konjonktür çerçevesinde Kahire Deklarasyonu ve Potsdam Bildirgesi gibi uluslararası yasal belgelere uygun olarak İngilizcede Güney Çin Denizi adaları olarak anılan Nanhai Zhudao üzerindeki egemenliğini yeniden tesis ettiği belirtiliyor. Çin'in bölge üzerindeki egemenliğinin uluslararası toplum tarafından da geniş çapta tanındığı vurgulanıyor.

Bölge dışı güçlerin son yıllarda sözde "Hint-Pasifik bölgesinde" Çin'i hedef alan "büyük güç rekabeti" başlattığına dikkat çekilen raporlarda, bu güçlerin, Güney Çin Denizi meselesini Çin'i baskı altına almak için araç olarak kullandığı, Filipinler de dahil olmak üzere adalarda hak iddia eden ülkeleri Çin'i kışkırtmaya teşvik ettiği ve Güney Çin Denizi'ndeki gerilimi tırmandırdığı ifade ediliyor.

Raporlarda bölge dışı güçlerin, Çin'i karalama ve kontrol altına alma amaçlı yanlış eylemlerinin, rekabet ve hegemonyanın sürdürülmesine odaklanan modern Batılı stratejik bakış açısının yansıması olduğu dile getiriliyor.

Raporlarda dünyanın artan belirsizlik ve zorluklarla karşı karşıya olduğu bu dönemde ABD öncülüğündeki Batı'nın Güney Çin Denizi'ne yönelik kışkırtma, zorlama ve bölme manevralarının arka planının görülmesi, bölgesel barış ve istikrarın sürdürülüp tüm ülkeler için refahın sağlanması ve Güney Çin Denizi'ni barış, dostluk ve işbirliği denizi haline getirmek için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulunuluyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Denizcilik, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

