Çin'den Güney Çin Denizi Tahkim Raporu

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çinli akademisyenler, sözde "Güney Çin Denizi Tahkim Kararları"nın uluslararası yargı uygulamalarıyla çeliştiğini vurgulayan bir rapor hazırladı.

Ulusal Güney Çin Denizi Çalışmaları Enstitüsü, Jinan Üniversitesi, Çin Okyanus Üniversitesi ve Shanghai Denizcilik Üniversitesi'nden akademisyenler tarafından kaleme alınan, "Güney Çin Denizi Tahkim Kararları'nın Hukuki Eleştirisi: Güney Çin Denizi Tahkim Kararları Uluslararası Hukukla Bağdaşmıyor" başlıklı rapor perşembe günü yayımlandı.

Raporda, tahkim heyetinin yargı yetkisi, maddi hukuk kurallarının uygulanması ve tahkim kararlarının geçerliliği olmak üzere üç ana başlık altında değerlendirmelerde bulunuluyor.