Çin'den Güney Kore'ye Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Kore Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Cho Hyun'a kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, salı günkü mesajında Çin ve Güney Kore'nin dost komşular ve stratejik işbirliği ortakları olduğunu belirtti. Wang, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 33 yılda ikili ilişkilerin gelişmeye devam ederek iki halka da büyük faydalar sağladığını ve bölgesel barış, istikrar ve refaha önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un kısa süre önce gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki ülkenin stratejik işbirliği ortaklığını bir üst seviyeye çıkarma konusunda mutabık kaldığını hatırlatan Wang, Çin-Güney Kore ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişiminin her iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini ifade etti. Wang, ii tarafın da bu hedefi gerçekleştirmek üzere çaba göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Wang, iki ülke liderlerinin vardığı mutabakat doğrultusunda, Cho ile iyi bir çalışma ilişkisi kurmaya ve Çin-Güney Kore dostluğunu derinleştirmek üzere aralıksız çaba göstermeye hazır olduğunu belirtti.