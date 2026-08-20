Çin'den Güney Kore'ye Stratejik Özerklik Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den Güney Kore'ye Stratejik Özerklik Çağrısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Güney Kore'ye stratejik özerklik ve tarafsızlık çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin Güney Kore ile askeri tatbikatları azaltma kararı aldığı bir dönemde Seul yönetimine dış ilişkilerinde stratejik bir özerkliği benimseyerek, bloklar arası cepheleşmeden ve ABD ile Çin gibi büyük güçler arasında taraf tutmaktan kaçınma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Seul ziyaretinde Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac ile görüşmeler yaptı, ayrıca Devlet Başkanı Lee Jae-myung tarafından kabul edildi.

Vang, Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi ile görüşmesinde, Çin'in Güney Kore'ye komşuluk diplomasisinde özel bir konumda olduğunu belirterek, "Güney Kore'nin hakiki bir stratejik özerkliğe sahip olması, bloklar arası cepheleşmeden ve taraf olmaktan kaçınarak Çin ve ABD gibi büyük güçlerle ilişkilerini paralel biçimde ve çatışmasız olarak geliştirmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın ancak çatışmanın esas sebeplerine odaklanarak ve ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikasına son vermesiyle sağlanabileceğini vurgulayan Vang, "Umarız tüm taraflar diyaloğun yeniden başlatılması ve karşılıklı güvenin tesisi için somut adımlar atar. Çin, Kore Yarımadası'nda tarafların barış içinde bir arada yaşamasını, ateşkes halinden kalıcı barışa nihai geçişi destekliyor." ifadelerini kullandı.

Vang'ın ziyaretinin, ABD'nin Güney Kore ile askeri tatbikatları azaltma kararı aldığı bir dönemde yapılması dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, hem çok maliyetli olmasını hem de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkilerini gerekçe göstererek, Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatların "önemli ölçüde" azaltılması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Güney Kore'ye Stratejik Özerklik Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fildişi Sahili’nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı Fildişi Sahili'nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
Sındırgı yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Sındırgı yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Fırtına sahayı toz bulutuna boğdu, maç yarıda kaldı Fırtına sahayı toz bulutuna boğdu, maç yarıda kaldı
AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında yeni video hazırlandı AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında yeni video hazırlandı
Efsane futbolcu Roberto Carlos’tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt Efsane futbolcu Roberto Carlos'tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt

21:04
Dış politika yazarı Hüsamettin Aslan Haberler.com’a anlattı: Barzani’ye İHA saldırısı bölgede neyi değiştirecek
Dış politika yazarı Hüsamettin Aslan Haberler.com'a anlattı: Barzani’ye İHA saldırısı bölgede neyi değiştirecek?
19:44
Uçakta pes dedirten görüntü Klozet kapağını kaldırmadan dışkı bıraktı
Uçakta pes dedirten görüntü! Klozet kapağını kaldırmadan dışkı bıraktı
19:06
Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES’i kullanarak polisi harekete geçirdi
Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES'i kullanarak polisi harekete geçirdi
18:58
Canlı skor: Beşiktaş önde, Trabzonspor geride Maçta goller üst üste
Canlı skor: Beşiktaş önde, Trabzonspor geride! Maçta goller üst üste
18:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın ’yastık altı’ Merkez Bankası rezervinden büyük
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın 'yastık altı' Merkez Bankası rezervinden büyük
18:08
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 21:29:19. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'den Güney Kore'ye Stratejik Özerklik Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.