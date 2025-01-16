Çin'den Hollanda'ya Yarı İletken Tepkisi

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BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Hollanda'nın bazı yarı iletken imalat ekipmanı ve yazılımlarına yönelik daha sıkı ihracat kontrolleri uygulayacağını ilan etmesinden dolayı büyük endişe duyduklarını söyledi.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamada yarı iletken sektörünün son derece küreselleşmiş olduğu vurgulanarak bazı ülkelerin ulusal güvenlik kavramını sık sık genişletip ihracat kontrollerini kötüye kullandığı ifade edildi.

Bu tür uygulamaların küresel yarı iletken tedarik zincirinin istikrarına yönelik ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çeken bakanlık, söz konusu önlemlere güçlü şekilde karşı çıktıklarını belirtti.

Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olan Hollanda'nın, uluslararası ticaret kuralları ve Çin-Hollanda ekonomik işbirliğinin genel durumunu korumak adına piyasa ilkelerini ve sözleşme ruhunu el üstünde tutması gerektiği kaydedildi.

Bakanlık, Hollanda'nın Çin ve Hollanda'dakiler de dahil olmak üzere tüm ülkelerdeki işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını korumak ve küresel yarı iletken tedarik zincirinin istikrarını sağlamaya yönelik somut adımlar atmasını temenni ettiklerini belirtti.