Çin\'den İngiltere\'ye İş Ortamı Çağrısı

MANİLA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere'ye, ülkede faaliyet gösteren Çinli şirketlere adil, eşitlikçi ve ayrımcılık içermeyen bir iş ortamı sağlama ve ekonomik ve ticari sorunları güvenlikle ilişkilendirmekten kaçınma çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, perşembe günü Filipinler'in başkenti Manila'da İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi.

Wang, büyük ülkeler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin ve İngiltere arasındaki ilişkinin, ikili ilişkilerin ötesine geçtiğini ve küresel öneme sahip olduğunu söyledi.

Yeni İngiliz hükümetinin Çin'e yönelik politikasında süreklilik ve istikrarı koruma taahhüdünün farkında olduklarını belirten Wang, İngiltere'den tek Çin ilkesine bağlı kalmasını ve ikili ilişkilerin siyasi temelini korumasını beklediklerini vurguladı.

Miliband ise yeni İngiliz hükümetinin Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini belirterek, her iki tarafın stratejik çıkarlarına da hizmet eden, uzun vadeli ve istikrarlı bir kapsamlı stratejik ortaklığın inşasına devam edeceklerini söyledi.

Miliband, önemli küresel etkiye sahip büyük ülkeler olarak İngiltere ve Çin'in, küresel güvenlik, sağlık ve kalkınma konularında işbirliğini güçlendirmeye devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Miliband, İngiltere ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Taiwan meselesine ilişkin uzun süredir devam eden tutumlarında değişiklik olmadığını kaydetti.

Miliband, ikili ilişkilerin uzun vadeli, sağlam ve istikrarlı gelişimi yönünde adım atmak üzere Çin ile her düzeyde etkileşimi geliştirmeye, iklim değişikliği gibi alanlarda işbirliğini genişletmeye ve çok taraflı platformlarda iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

İki taraf, Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki durum da dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde de bulundu.