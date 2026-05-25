Çin'den İran için diyalog vurgusu

25.05.2026 18:23
Çin Dışişleri Bakanlığı, İran meselesinde diyalog ve müzakerenin önemini vurguladı.

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İran meselesinde diyalog ve müzakerenin doğru yol, güç kullanımının ise çıkmaz sokak olduğuna her zaman inandıklarını söyledi.

Mao pazartesi günkü basın toplantısında, ABD ile İran'ın anlaşmaya varmak üzere olduğu yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mao, "Diyalog kapısı açılmış olduğuna göre, bu kapı bir daha kapatılmamalı. Durumu yatıştırma yönündeki ivmenin sürdürülmesi, siyasi çözüm yolunda ilerlenmesi ve diyalog ve istişare yoluyla tüm tarafların endişelerini dikkate alan bir çözüme ulaşılması önem arz ediyor" dedi.

Mao vakit geçirmeksizin deniz taşımacılığı trafiğinin yeniden başlatılması, uluslararası toplumun çağrılarına yanıt verilmesi ve hem istikrarlı ve engelsiz küresel üretimin hem de tedarik zincirlerinin ortaklaşa sürdürülmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü, Ortadoğu'da ve Körfez bölgesinde mümkün olan en kısa sürede kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve barış ve istikrarın bir an önce yeniden tesis edilmesi için çaba gösterilmesi çağrısında da bulundu.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

