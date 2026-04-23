Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den İsrail'e Suriye'yi Terk Et Çağrısı

23.04.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, İsrail'in Suriye'deki askeri operasyonlarına son vermesini ve ateşkese uymasını istedi.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fu Cong, İsrail'in, Suriye'deki askeri operasyonlarına ve ülkenin güneyine yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini belirtti.

Büyükelçi Fu, BM Güvenlik Konseyinin, " Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlediği toplantıda konuştu.

Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin gereğini vurgulayan Fu, İsrail'in, Suriye ile işgal altındaki toprakları ayıran, "Ayrım Bölgesi" olarak anılan BM Ateşkesi Gözlem Gücü Bölgesi'ndeki askeri operasyonlarına ve ülkenin güneyine yönelik saldırılarına derhal son verme çağrısında bulundu.

Fu, İsrail'in, 1974'te Yom Kippur Savaşı'nın ardından varılan ateşkes anlaşmasına uyması ve Suriye topraklarından derhal çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Orta Doğu'da gerilimlerin etkilerinin bölgeye yayılma eğiliminde olduğunu, bunun Suriye'deki durumu kırılgan hale getirdiğini dile getiren Fu, "Uluslararası toplumun, Orta Doğu'daki savaş ateşinin yeniden alevlenmesini, bölgeye daha fazla yayılarak Suriye'nin güvenliğini ve istikrarını etkilemesini önlemek için birlikte hareket etmesi zorunlu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 11:58:56. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.