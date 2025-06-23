Çin'den İsrail-İran Gerilimine Dikkat!

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, uluslararası toplumu İsrail- İran çatışmasında gerilimi azaltmak ve bölgedeki kargaşanın küresel ekonomik büyüme üzerinde daha büyük bir etki yaratmasını önlemek için daha fazla çaba göstermeye çağırdı.

Guo, pazartesi günkü basın toplantısında İran parlamentosunun Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdiği, ancak nihai kararın ülkenin Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından verileceğine yönelik haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Basra Körfezi ve çevresindeki karasuların uluslararası mal ve enerji ticaretinde kullanılan önemli bir güzergah olduğunu belirten Guo, bölgenin güvenlik ve istikrarını sürdürmenin uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet ettiğini vurguladı.