Çin'den Japonya İle İlişkiler İçin Umut

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BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya'nın Çin-Japonya ilişkilerinin doğru yolda, sağlam ve istikrarlı şekilde gelişimini sağlamak üzere Çin ile çalışmasını temenni ettikleri söyledi. Lin, söz konusu açıklamayı İşiba Şigeru'nın Japonya'nın bir sonraki başbakanı olacağına yönelik haberler konusundaki yorumunun sorulması üzerine yaptı.

"Söz konusu seçim sonucunun farkındayız. Bu Japonya'nın içişlerine ait bir konudur ve bu konuda bir yorumda bulunmuyoruz" diyen Lin, Çin-Japonya ilişkilerinin uzun vadeli, sağlam ve istikrarlı şekilde gelişmesinin iki halkın temel çıkarlarına ve doğru tek seçenek olduğunu sözlerine ekledi.

Lin, Japonya tarafının tarihi bir ayna olarak görmesini, barışa dayalı kalkınma yolunu izlemesini ve Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgede belirtilen ilkelere ve uzlaşıya riayet etmesi temennisini dile getirdi.

Lin, Japonya'nın Çin'i objektif ve doğru bir şekilde anlamasını, Çin'e yönelik olumlu ve rasyonel bir politika izlemesini ve karşılıklı fayda sağlayan stratejik ilişkiyi çok yönlü bir şekilde geliştirme hedefini yerine getirmesini umduklarını ifade etti.