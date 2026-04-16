Çin\'den Japonya\'ya Eleştiri

16.04.2026 13:34
Çin, Japonya'nın silah konuşlandırmasının barışa tehdit olduğunu belirtti, uluslararası tepki çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya'nın sözde savunma ve karşı saldırı bahanesiyle Çin'e yakın bölgelere füze konuşlandırma da dahil olmak üzere saldırı amaçlı silah ve ekipman konuşlandırma çalışmalarına hız verdiğini belirtti. Guo, özü itibarıyla askeri cepheleşmeye yönelik bir ileri karakol oluşturma girişimi diye nitelediği söz konusu adımın, bölgesel barış ile istikrarı tehdit ettiğini söyledi.

Guo çarşamba günkü basın toplantısında, Japonya'nın Okinawa eyaletine bağlı Yonaguni kasabasının belediye başkanının Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro ile pazartesi günü yaptığı görüşmede, kasabaya hava savunma füze birimlerinin konuşlandırılmasına onay verdiğine dair haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu gelişmeye ilişkin Çin'in ciddi endişeleri bulunduğunu kaydeden Guo, Japonya'daki sağ görüşlü güçlerin, ülkenin meşru müdafaa ve "sadece savunma odaklı" politikasının sınırlarını aşan, daha saldırgan, yayılmacı ve tehlikeli bir savunma politikası yönünde baskı yaptıklarını vurguladı. Guo, bu durum karşısında Japonya'nın kendini bir barış ülkesi olarak sunmasının tam bir ironi olduğunu söyledi.

Geçmişin acı dolu hatıralarının peşini bırakmadığı Japon halkının, çatışmalara sürüklenmekten, savaşın kurbanı olmaktan ve ateşe atılan kişiler gibi kullanılmaktan büyük ölçüde korktuğunu belirten Guo, Japon toplumunda güçlü bir muhalefetin de ortaya çıktığını gözlemlediklerini ifade etti.

Japon militaristlerin başlattığı saldırı savaşının, Japon halkına olduğu kadar dünyanın geri kalanına da felaket getirdiğini söyleyen Guo, kamuoyuna karşı gelip askeri genişleme peşinde koşmanın tarihi tekrarlamaktan başka bir şeye yaramayacağını vurguladı.

Guo, "Japonya'ya askeri saldırganlıkla dolu tarihini ciddi şekilde sorgulama, taahhütlerine uyma ve askeri ve güvenliğe ilişkin söylem ve eylemlerinde ihtiyatlı davranma çağrısı yapıyoruz. Uluslararası toplum yüksek teyakkuz halinde olmalı ve Japonya'nın hızla artan yeniden silahlanma ve neo-militarizm politikasını kararlılıkla durdurmalıdır" dedi.

Kaynak: Xinhua

Advertisement
