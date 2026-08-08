Çin'den Japonya'ya Nükleer Silah Uyarısı - Son Dakika
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Çin'den Japonya'ya Nükleer Silah Uyarısı

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Çin, Japonya'nın nükleer silah ilkesine uyması ve halkın iradesine saygı duyması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japon yetkililerin halkın çağrısına kulak vermesi, uluslararası hukuk kapsamındaki nükleer silahları kabul etmeme, üretmeme, bulundurmama ve yaymama yükümlülüklerini yerine getirmesi ve nükleer silahlar konusunda ateşle oynamaya son vermesi gerektiğini söyledi.

Lin cuma günü yaptığı açıklamada, Japonya Kamuoyu Araştırmaları Derneği tarafından kısa süre önce yapılan bir ankete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anket sonuçlarına göre, Japon halkının yüzde 76'sı ülkenin nükleer silah üretmeme, bulundurmama ve ülke topraklarında nükleer silahlara izin vermeme esasına dayanan üç nükleer ilkesinin korunmasını destekliyor. Katılımcıların yüzde 77'si ise ABD'nin Japonya'da nükleer silah konuşlandırmasını öngören nükleer silahların paylaşımı senaryolarının uygulanmasına karşı çıkıyor.

Japon halkının yaklaşık yüzde 80'inin nükleer silahlara sahip olmamaya ilişkin üç ilkeyi desteklemesi ve nükleer paylaşıma karşı çıkmasının, toplumun nükleer silah bulundurmayı ezici bir çoğunlukla ve net bir şekilde reddettiğini ortaya koyduğunu belirten sözcü, bu durumun, Japon halkının büyük bedeller ödenerek kazanılan barış ve refaha verdiği önemi de yansıttığını ifade etti.

Lin, Japon hükümetini yönetenlerin son dönemde "nükleer seçeneği" yüksek sesle dile getirme ve nükleer silahlara sahip olmamaya ilişkin üç ilkeyi ihlal etmeye yönelik girişimlerde bulunmasının, 100 milyondan fazla Japon vatandaşının geleceğini riske atan sağcı güçlerin büyüyen siyasi ve askeri hırslarını gözler önüne serdiğini söyledi.

"Halkın iradesine karşı gelinmemeli" diyen Lin, Japon yetkililerin tarihin akışını yanlış değerlendirerek halkın barış iradesine aykırı hareket etme hatasına bir kez daha düşmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Japonya'ya Nükleer Silah Uyarısı - Son Dakika

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