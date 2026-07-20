Çin\'den Japonya\'ya Nükleer Uyarı

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya'da yerel düzeyde gerçekleştirilen toplantılarda, ülkenin nükleer silahlara sahip olmamaya yönelik üç ilkesinin korunması için güçlü çağrılar yapıldığına dikkat çekerek, bu çağrıların Japon halkının barışa olan özlemini yansıttığını söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında, yükselen bu seslerin, Japonya'nın iktidar yetkililerinin barışçıl anayasadan sapma ve yeniden militarize olmayı hızlandırma yönündeki yanlış tercihlerinin halk tarafından destek görmediğinin de göstergesi olduğunu belirtti.

Lin, Japonya'daki iktidar yetkililerinin, nükleer meselelere ilişkin durumu yanlış değerlendirmeye devam etmeleri ve müttefik ülkelere ait nükleer silahların Japonya'da konuşlandırılmasına izin vermek amacıyla söz konusu üç ilkenin gözden geçirilmesi konusunda ısrar etmeleri halinde, bu tür adımların, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzene ve küresel nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejimine yönelik ağır bir provokasyon teşkil edeceği uyarısında bulundu. Bu gibi adımların, Japonya'nın kendi barışçıl taahhütlerine ve ülkedeki yaygın kamuoyu görüşüne de aykırı olacağını belirten Lin, bunun sonucunda Japonya'nın kaçınılmaz şekilde ağır bir bedel ödeyeceğini vurguladı.